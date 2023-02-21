Калинина (Донскова) Раиса Григорьевна
Место рожденияст. Тбилисская, Краснодарского кр.
Дата рождения09.04.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1935
ст. Тбилисская, Краснодарского кр.
Бракосочетание
01.12.1957
Рождение ребёнка
20.08.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинин Евгений Николаевич
Рождение ребёнка
22.02.1965
Сын: Калинин Константин Евгеньевич
Отец ребёнка: Калинин Евгений Николаевич