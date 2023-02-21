Калинина (Донскова) Раиса Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинина (Донскова) Раиса Григорьевна

Место рождения

ст. Тбилисская, Краснодарского кр.

Дата рождения

09.04.1935

Пол

Женский

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1935

Отец: Донсков Григорий Андреевич

Мать: Донскова Александра Яковлевна

ст. Тбилисская, Краснодарского кр.
Бракосочетание
01.12.1957

Муж: Калинин Евгений Николаевич

Рождение ребёнка
20.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинин Евгений Николаевич

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.02.1965

Сын: Калинин Константин Евгеньевич

Отец ребёнка: Калинин Евгений Николаевич

Липна, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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