Дёмин Олег Константинович
Место рожденияпоселок Колвинец, Чердынский район, Пермская область, РСФСР, СССР
Дата рождения06.12.1948
Дата смерти11.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1948
поселок Колвинец, Чердынский район, Пермская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
24.07.1971
Жена: скрыто настройками приватности
г. Владивосток, Приморский край, РСФСР, СССР
Смерть
11.12.1997
поселок Мурмаши, Кольский район, Мурманская область, РСФСР, СССР