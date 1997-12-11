Дёмин Олег Константинович 06.12.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Дёмин Олег Константинович

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Место рождения

поселок Колвинец, Чердынский район, Пермская область, РСФСР, СССР

Дата рождения

06.12.1948

Дата смерти

11.12.1997

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1930 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1948

Отец: Дёмин Константин Михайлович

Мать: Дёмина (Мурашева (Мурашова)) Александра Михайловна

поселок Колвинец, Чердынский район, Пермская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
24.07.1971

Жена: скрыто настройками приватности

г. Владивосток, Приморский край, РСФСР, СССР
Смерть
11.12.1997
поселок Мурмаши, Кольский район, Мурманская область, РСФСР, СССР

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