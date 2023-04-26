Ульяничев Пётр Ульянович
Место рождения
Дата рожденияДо 1799
Дата смертиДо 1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799
Отец: Ульяничев Ульян
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
До 1819
Сын: Ульяничев Еверьян Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1822
Сын: Ульяничев Спиридон Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Гарнавитова (Ульяничева) Евдокия Петровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1845