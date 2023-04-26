Ульяничев Пётр Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяничев Пётр Ульянович

Место рождения

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

До 1799

Дата смерти

До 1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1799

Отец: Ульяничев Ульян

Мать: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
До 1819

Сын: Ульяничев Еверьян Петрович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1822

Сын: Ульяничев Спиридон Петрович

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Гарнавитова (Ульяничева) Евдокия Петровна

Мать ребёнка: не указана

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
До 1845
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

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