Ярмак Ирина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмак Ирина Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.10.1915

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1898

Сын: Ярмак Павел Андроникович

Отец ребёнка: Ярмак Андроник Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.03.1899

Сын: Ярмак Нестор Андроникович

Отец ребёнка: Ярмак Андроник Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1905

Сын: Ярмак Петр Андроникович

Отец ребёнка: Ярмак Андроник Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.10.1912

Сын: Ярмак Яков Андроникович

Отец ребёнка: Ярмак Андроник Иванович

Переясловка, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярмак Андроник Иванович

Смерть
01.10.1915
Переясловка, Чернігівська область
от чахотки
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