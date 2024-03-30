Ярмак Ирина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.10.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1898
Отец ребёнка: Ярмак Андроник Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1899
Сын: Ярмак Нестор Андроникович
Отец ребёнка: Ярмак Андроник Иванович
Рождение ребёнка
01.02.1905
Отец ребёнка: Ярмак Андроник Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1912
Отец ребёнка: Ярмак Андроник Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1915
от чахотки