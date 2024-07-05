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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

AS
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Волкова) Евдокия

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Волкова) Евдокия

Тверь, город Тверь, Тверская область

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