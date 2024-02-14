(Якупова) Катия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиПосле 1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ахсянов Константин (Хусяин) Ахметович
Отец ребёнка: Ахсянов Ахмет
Рождение ребёнка
1932
Сын: Ахсянов Али
Отец ребёнка: Ахсянов Ахмет
Рождение ребёнка
1935
Сын: Ахсянов Хасян
Отец ребёнка: Ахсянов Ахмет
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахсянов Ахмет
Смерть
После 1938