Коновалов Антон
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1966
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Коновалов Иван
Мать: Коновалова Марфа
Рождение ребёнка
1911
Сын: Коновалов Григорий
Мать ребёнка: Коновалова Ольга
Рождение ребёнка
24.01.1921
Дочь: Новикова Евдокия
Мать ребёнка: Коновалова Ольга
Рождение ребёнка
1925
Сын: Коновалов Василий
Мать ребёнка: Коновалова Ольга
Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1930
Сын: Коновалов Анатолий
Мать ребёнка: Коновалова Ольга
Рождение ребёнка
18.05.1935
Дочь: Могильникова Валентина
Мать ребёнка: Коновалова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Дмитрий
Мать ребёнка: Коновалова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коновалова Ольга
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
1966