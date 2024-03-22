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Коновалов Антон

Место рождения

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1888

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Коновалов Иван

Мать: Коновалова Марфа

Поспелиха, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Коновалов Григорий

Мать ребёнка: Коновалова Ольга

Рождение ребёнка
24.01.1921

Дочь: Новикова Евдокия

Мать ребёнка: Коновалова Ольга

Рождение ребёнка
1925

Сын: Коновалов Василий

Мать ребёнка: Коновалова Ольга

Калмыцкие Мысы, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Коновалов Анатолий

Мать ребёнка: Коновалова Ольга

Рождение ребёнка
18.05.1935

Дочь: Могильникова Валентина

Мать ребёнка: Коновалова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Дмитрий

Мать ребёнка: Коновалова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коновалова Ольга

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
1966
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