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Петров Николай Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Яков

Мать: Петрова (Волкова) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Третьякова (Петрова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Петрова (Федотова) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Петрова (Федотова) Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Петрова) Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Петрова (Федотова) Нина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова (Федотова) Нина Васильевна

Смерть
Неизвестно

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