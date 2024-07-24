Петров Николай Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Третьякова (Петрова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Петрова (Федотова) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Петрова (Федотова) Нина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Петрова) Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Петрова (Федотова) Нина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно