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Довбиш Григорий Иосифович

Место рождения

Воронинцы, Полтавська область

Дата рождения

Около 1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.

Отец: Довбиш Иосиф Петрович

Мать: Довбиш Агриппина Ивановна

Воронинцы, Полтавська область
Бракосочетание
09.11.1880 ст.

Жена: Довбиш (Каленниченко) Евгения Павловна

Воронинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
06.01.1884 ст.

Дочь: Довбиш Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Довбиш (Каленниченко) Евгения Павловна

Воронинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
28.07.1888 ст.

Дочь: Довбиш Иулитта Григорьевна

Мать ребёнка: Довбиш (Каленниченко) Евгения Павловна

Воронинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
04.12.1890 ст.

Дочь: Хархалюк (Довбыш) Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Довбиш (Каленниченко) Евгения Павловна

Воронинцы, Полтавська область
Смерть
Неизвестно

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