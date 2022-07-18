Довбиш Григорий Иосифович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860 ст.
Отец: Довбиш Иосиф Петрович
Бракосочетание
09.11.1880 ст.
Рождение ребёнка
06.01.1884 ст.
Дочь: Довбиш Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Довбиш (Каленниченко) Евгения Павловна
Рождение ребёнка
28.07.1888 ст.
Дочь: Довбиш Иулитта Григорьевна
Мать ребёнка: Довбиш (Каленниченко) Евгения Павловна
Рождение ребёнка
04.12.1890 ст.
Дочь: Хархалюк (Довбыш) Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Довбиш (Каленниченко) Евгения Павловна
Смерть
Неизвестно