Панина (Федотова) Надежда Степановна
Место рожденияд. Павелково
Дата рождения27.11.1928
Дата смерти10.09.2017
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1928
д. Павелково
Рождение ребёнка
28.05.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич
Рождение ребёнка
14.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич
Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.09.2017