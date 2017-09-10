Панина (Федотова) Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Федотова) Надежда Степановна

Место рождения

д. Павелково

Дата рождения

27.11.1928

Дата смерти

10.09.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
27.11.1928

Отец: Федотов Степан Васильевич

Мать: Федотова Мария Матвеевна

д. Павелково
Рождение ребёнка
28.05.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
14.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панин Павел Николаевич

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
10.09.2017
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