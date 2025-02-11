Иван Миронов 16.01.1887 — найти родственников по фамилии на Familio

Иван Миронов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 16.01.1887, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 12.02.1888, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Дашкин Мирон Петров09.08.1866 г.р.
Мать
Ошкина, Дашкина Евфросинья ПетроваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1887

Отец: Дашкин Мирон Петров

Мать: Ошкина, Дашкина Евфросинья Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
12.02.1888
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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