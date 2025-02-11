Иван Миронов
мужской, родился 16.01.1887, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 12.02.1888, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецДашкин Мирон Петров09.08.1866 г.р.
МатьОшкина, Дашкина Евфросинья ПетроваНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1887
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
12.02.1888
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область