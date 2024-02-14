Калышгуль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калышгуль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Султай Султанов

Отец ребёнка: Султан Усманов

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1806

Сын: Султанов Мухаметрахим

Отец ребёнка: Султан Усманов

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1808

Сын: Султанов Валит

Отец ребёнка: Султан Усманов

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1812

Сын: Султанов Халит

Отец ребёнка: Султан Усманов

Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
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