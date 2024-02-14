Калышгуль
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Султай Султанов
Отец ребёнка: Султан Усманов
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Султан Усманов
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1808
Сын: Султанов Валит
Отец ребёнка: Султан Усманов
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1812
Сын: Султанов Халит
Отец ребёнка: Султан Усманов
Малые (Верхние) Ширданы,Свияжского уезда Казанской губернии