Кононов Козьма Иванович
Место рождения
Дата рожденияДо 1897 ст.
Дата смертиПосле 24.01.1913 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
23.01.1913 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 23.01.1913 Апухлицы крестьянский сын Александр Ефимович Козалетов Сотчина крестьянская девица Наталья Павловна Суховерко... Показать все
Смерть
После 24.01.1913 ст.