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Кононов Козьма Иванович

Место рождения

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

До 1897 ст.

Дата смерти

После 24.01.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1897 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Емельяново, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Поручитель
23.01.1913 ст.
Ильинское, Емельяновская волость, Старицкий уезд
Ильинская церковь, Старицкого уезда, Емельяновской волости, села Ильинского 23.01.1913 Апухлицы крестьянский сын Александр Ефимович Козалетов Сотчина крестьянская девица Наталья Павловна Суховерко... Показать все
Смерть
После 24.01.1913 ст.

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