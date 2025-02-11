Акулина Ивановна 1875 — найти родственников по фамилии на Familio

Акулина Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1875, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Ерофеев Карп Иванович19.05.1868 г.р.
Дети
Ерофеев Роман Карпович01.10.1901 г.р.
Ерофеев Семен Карпович03.09.1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
10.11.1893

Муж: Ерофеев Карп Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1901

Сын: Ерофеев Роман Карпович

Отец ребёнка: Ерофеев Карп Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1906

Сын: Ерофеев Семен Карпович

Отец ребёнка: Ерофеев Карп Иванович

Рождение ребёнка
14.02.1909

Сын: Ерофеев Семен Карпович

Отец ребёнка: Ерофеев Карп Иванович

Смерть
Неизвестно

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