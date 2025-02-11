Акулина Ивановна
женский, родилась 1875, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Ерофеев Карп Иванович19.05.1868 г.р.
Дети
Ерофеев Роман Карпович01.10.1901 г.р.
Ерофеев Семен Карпович03.09.1906 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
10.11.1893
Рождение ребёнка
01.10.1901
Отец ребёнка: Ерофеев Карп Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1906
Отец ребёнка: Ерофеев Карп Иванович
Рождение ребёнка
14.02.1909
Отец ребёнка: Ерофеев Карп Иванович
Смерть
Неизвестно