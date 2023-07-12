Власова (Бессонова) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Бессонова) Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1908 по 1909

Дата смерти

С 1985 по 1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1908 по 1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Власов Иван Дмитриевич

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Власов Иван Дмитриевич

Смерть
С 1985 по 1986
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