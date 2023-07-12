Власова (Бессонова) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1908 по 1909
Дата смертиС 1985 по 1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Власов Иван Дмитриевич
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Власов Иван Дмитриевич
Смерть
С 1985 по 1986