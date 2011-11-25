Масло Дмитрий Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масло Дмитрий Терентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1923

Дата смерти

25.11.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1928 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масло (Кальченко) Ольга (Елена) Лукьяновна

Рождение ребёнка
01.09.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масло (Кальченко) Ольга (Елена) Лукьяновна

Рождение ребёнка
27.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масло (Кальченко) Ольга (Елена) Лукьяновна

Рождение ребёнка
20.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Масло (Кальченко) Ольга (Елена) Лукьяновна

Смерть
25.11.2011

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