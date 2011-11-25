Масло Дмитрий Терентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1923
Дата смерти25.11.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1948
Рождение ребёнка
27.04.1950
Рождение ребёнка
20.06.1958
Смерть
25.11.2011