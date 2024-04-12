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Свойкин Василий Фомич

Место рождения

Жабино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1836

Дата смерти

30.04.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Свойкин Фома Яковлевич

Мать: Свойкина Домна Федотовна

Жабино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
07.03.1862

Жена: Свойкина Евдокия Филипповна

Жабино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
жениху 20 лет, невесте 18 лет
Рождение ребёнка
05.12.1862

Сын: Свойкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Свойкина Евдокия Филипповна

Жабино, Ардатовский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Климкина Ефимия Васильевна

Мать ребёнка: Свойкина Евдокия Филипповна

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1872

Сын: Свойкин Яков Васильевич

Мать ребёнка: Свойкина Евдокия Филипповна

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.11.1876

Дочь: Сарычева Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Свойкина Евдокия Филипповна

Никольское, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
24.05.1879

Сын: Свойкин Федор Васильевич

Мать ребёнка: Свойкина Евдокия Филипповна

Никольское, Уфимский уезд, Уфимская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1880

Сын: Свойкин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Свойкина Евдокия Филипповна

Аксаково, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
30.04.1881
Никольское, Уфимский уезд, Уфимская губерния
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