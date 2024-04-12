Свойкин Василий Фомич
Место рождения
Дата рождения1836
Дата смерти30.04.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Свойкин Фома Яковлевич
Мать: Свойкина Домна Федотовна
Бракосочетание
07.03.1862
жениху 20 лет, невесте 18 лет
Рождение ребёнка
05.12.1862
Сын: Свойкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Свойкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Климкина Ефимия Васильевна
Мать ребёнка: Свойкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Свойкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
10.11.1876
Дочь: Сарычева Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Свойкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
24.05.1879
Мать ребёнка: Свойкина Евдокия Филипповна
Рождение ребёнка
27.07.1880
Сын: Свойкин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Свойкина Евдокия Филипповна
Смерть
30.04.1881
В возрасте 45 лет от чахотки