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Володин Кузьма Трофимович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Володин Трофим Григорьевич

Мать: Володина Пелагея

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Кузьминична

Мать ребёнка: Володина Ефимия Кузьминична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Володин Иван Кузьмич

Мать ребёнка: Володина Ефимия Кузьминична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1862

Сын: Володин Тимофей Кузьмич

Мать ребёнка: Володина Ефимия Кузьминична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1862

Дочь: Ксения Кузьминична

Мать ребёнка: Володина Ефимия Кузьминична

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Володина Ефимия Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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