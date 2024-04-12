Володин Кузьма Трофимович
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Володин Трофим Григорьевич
Мать: Володина Пелагея
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Кузьминична
Мать ребёнка: Володина Ефимия Кузьминична
Рождение ребёнка
1856
Сын: Володин Иван Кузьмич
Мать ребёнка: Володина Ефимия Кузьминична
Рождение ребёнка
20.01.1862
Мать ребёнка: Володина Ефимия Кузьминична
Рождение ребёнка
20.01.1862
Дочь: Ксения Кузьминична
Мать ребёнка: Володина Ефимия Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно