Храименков Егор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1903
Дата смерти13.12.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.11.1928
Дочь: Бояринова (Храименкова) Анна Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
13.12.1992