Храименков Егор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храименков Егор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1903

Дата смерти

13.12.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.11.1928

Дочь: Бояринова (Храименкова) Анна Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
13.12.1992

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