(Шестакова) Елена Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шестакова) Елена Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Матрена Антоновна

Отец ребёнка: Шестаков Антон Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Шестаков Антон Егорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шестаков Леонтий Антонович

Отец ребёнка: Шестаков Антон Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Антон Егорович

Смерть
Неизвестно

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