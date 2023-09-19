(Шестакова) Елена Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Матрена Антоновна
Отец ребёнка: Шестаков Антон Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Шестаков Антон Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шестаков Леонтий Антонович
Отец ребёнка: Шестаков Антон Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно