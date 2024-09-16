Карпова (Шестакова) Светлана Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Шестакова) Светлана Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1963

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1963

Отец: Шестаков Пётр

Мать: Шестакова (Орехова) Нина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Владимир

Рождение ребёнка
06.11.1984

Дочь: Машрукова (Карпова) Анна Владимировна

Отец ребёнка: Карпов Владимир

Рождение ребёнка
01.01.1990

Дочь: (Карпова) Олеся Владимировна

Отец ребёнка: Карпов Владимир

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