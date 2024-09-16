Карпова (Шестакова) Светлана Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1963
Отец: Шестаков Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карпов Владимир
Рождение ребёнка
06.11.1984
Дочь: Машрукова (Карпова) Анна Владимировна
Отец ребёнка: Карпов Владимир
Рождение ребёнка
01.01.1990
Дочь: (Карпова) Олеся Владимировна
Отец ребёнка: Карпов Владимир