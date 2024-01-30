Белоконь Дмитрий Власович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1920
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Краснодар
Рождение ребёнка
13.12.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности