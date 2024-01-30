Белоконь Дмитрий Власович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоконь Дмитрий Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1920

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Краснодар
Рождение ребёнка
13.12.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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