Самойлов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлов Николай

Место рождения

Kryazhim, Saratov Oblast Russian Federation

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936

Сын: Самойлов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Самойлова (Панкратова) Анна Максимовна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Самойлов Вячеслав Николаевич

Мать ребёнка: Самойлова (Панкратова) Анна Максимовна

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