Самойлов Николай
Место рожденияKryazhim, Saratov Oblast Russian Federation
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1936
Сын: Самойлов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Самойлова (Панкратова) Анна Максимовна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Самойлов Вячеслав Николаевич
Мать ребёнка: Самойлова (Панкратова) Анна Максимовна