Аргентовская Клавдия Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аргентовский Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Аргентовский Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1910 ст.
Дочь: Аргентовская Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Аргентовский Василий Иванович
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно