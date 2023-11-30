Аргентовская Клавдия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аргентовская Клавдия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аргентовский Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Аргентовский Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аргентовский Василий Иванович

Рождение ребёнка
26.05.1910 ст.

Дочь: Аргентовская Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Аргентовский Василий Иванович

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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