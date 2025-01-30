Кокорев Сергей Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокорев Игорь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кокорева) Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Кокорева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кокорева Галина
Рождение ребёнка
2006
Дочь: (Кокорева) Виктория Сергеевна
Мать ребёнка: Кокорева Галина
Рождение ребёнка
2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кокорева Галина