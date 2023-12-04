Антипин Иосиф Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипин Иосиф Иванович

Место рождения

с. Осиново, Казаченского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Антипин Иван Павлович

Мать: не указана

с. Осиново, Казаченского уезда
Возможно сын. Надо проверить.
Рождение ребёнка
03.02.1909

Дочь: Антипина Анна Иосифовна

Мать ребёнка: не указана

с. Осиново, Казаченского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Иннокетьевна

Смерть
Неизвестно
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