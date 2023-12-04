Антипин Иосиф Иванович
Место рожденияс. Осиново, Казаченского уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Антипин Иван Павлович
с. Осиново, Казаченского уезда
Возможно сын. Надо проверить.
Рождение ребёнка
03.02.1909
Дочь: Антипина Анна Иосифовна
с. Осиново, Казаченского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Иннокетьевна
Смерть
Неизвестно