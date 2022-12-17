Михальчук Наталка Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бенч Анастасия Кондратьевна
Отец ребёнка: Михальчук Кондрат Демьянович
Рождение ребёнка
09.12.1914
Дочь: Михальчук Матрона Кондратьевна
Отец ребёнка: Михальчук Кондрат Демьянович
Рождение ребёнка
17.10.1918
Сын: Михальчук Степан Кондратьевич
Отец ребёнка: Михальчук Кондрат Демьянович
Смерть
Неизвестно