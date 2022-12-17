Михальчук Наталка Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михальчук Наталка Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бенч Анастасия Кондратьевна

Отец ребёнка: Михальчук Кондрат Демьянович

Рождение ребёнка
09.12.1914

Дочь: Михальчук Матрона Кондратьевна

Отец ребёнка: Михальчук Кондрат Демьянович

Рождение ребёнка
17.10.1918

Сын: Михальчук Степан Кондратьевич

Отец ребёнка: Михальчук Кондрат Демьянович

Смерть
Неизвестно

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