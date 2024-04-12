Абрамова (Мясникова (Мясникова) Антонина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Мясникова (Мясникова) Антонина Яковлевна

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Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

23.06.1914

Дата смерти

13.09.1992

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1914

Отец: Мясников Яков

Мать: Мясникова Елена

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Около 1933

Муж: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович

Рождение ребёнка
22.10.1934

Сын: Абрамов Джемс Алексеевич

Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1937

Сын: Абрамов Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1939

Сын: Абрамов Валерий Алексеевич

Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
29.01.1941

Дочь: Бухтоярова (абрамова) Нелли Алексеевна

Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
15.08.1944

Сын: Абрамов Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
11.09.1946

Дочь: Потапова (абрамова) Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
02.01.1951

Дочь: Гусельникова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
?.05.1953

Сын: Абрамов Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смерть
13.09.1992
Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
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