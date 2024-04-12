Абрамова (Мясникова (Мясникова) Антонина Яковлевна
Место рождения
Дата рождения23.06.1914
Дата смерти13.09.1992
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1914
Отец: Мясников Яков
Мать: Мясникова Елена
Бракосочетание
Около 1933
Рождение ребёнка
22.10.1934
Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович
Рождение ребёнка
1939
Сын: Абрамов Валерий Алексеевич
Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович
Рождение ребёнка
29.01.1941
Дочь: Бухтоярова (абрамова) Нелли Алексеевна
Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович
Рождение ребёнка
15.08.1944
Сын: Абрамов Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович
Рождение ребёнка
11.09.1946
Дочь: Потапова (абрамова) Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович
Рождение ребёнка
02.01.1951
Дочь: Гусельникова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович
Рождение ребёнка
?.05.1953
Сын: Абрамов Виктор Алексеевич
Отец ребёнка: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович
Смерть
13.09.1992
Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область