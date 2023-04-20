Чевалков Василий Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.02.1842
Дочь: Чевалкова Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Чевалкова Татьяна Никитична
Бракосочетание
До 1842
Рождение ребёнка
17.10.1846
Сын: Чевалков Лукьян Васильевич
Мать ребёнка: Чевалкова Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
10.05.1856
Дочь: Чевалкова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Чевалкова Татьяна Никитична
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Чевалков Александр Васильевич
Мать ребёнка: Чевалкова Татьяна Никитична