Чащин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чащин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1962 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чащина (Мальгина) Наташа

Рождение ребёнка
17.07.1987

Сын: Чащин Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Чащина (Мальгина) Наташа

Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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