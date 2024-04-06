Чащин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чащина (Мальгина) Наташа
Рождение ребёнка
17.07.1987
Сын: Чащин Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Чащина (Мальгина) Наташа
Ирбит, город Ирбит, Свердловская область
Смерть
Неизвестно