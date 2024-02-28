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Студеникина Пераскева Косьминична

Место рождения

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

11.10.1893

Пол

Женский

Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
11.10.1893

Отец: Студеникин Косьма Иванович

Мать: Объедкова Анастасия Николаевна

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Пераскева родилась в октябре 1893 г.(запись № 134 в МК Введ.церк., в с. Софиевка)
Крещение
13.10.1893
Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Свидетельство о рождении было запрошено и выдано "12/2- 36 г. без оплаты сбора; выд.вторично с упатой городового сбора 1 руб." Т.е. Пераскева оставалась жива долгое время.

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