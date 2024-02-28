Студеникина Пераскева Косьминична
Место рождения
Дата рождения11.10.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1893
Пераскева родилась в октябре 1893 г.(запись № 134 в МК Введ.церк., в с. Софиевка)
Крещение
13.10.1893
Свидетельство о рождении было запрошено и выдано "12/2- 36 г. без оплаты сбора; выд.вторично с упатой городового сбора 1 руб." Т.е. Пераскева оставалась жива долгое время.