Шайдурова Авдотья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шайдурова Авдотья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Шайдуров Никифор Миронович

Отец ребёнка: Шайдуров Мирон Филиппович

Боярка, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Шайдурова Аксинья Мироновна

Отец ребёнка: Шайдуров Мирон Филиппович

Рождение ребёнка
После 1763

Сын: Шайдуров Григорий Миронович

Отец ребёнка: Шайдуров Мирон Филиппович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Шайдуров Константин Миронович

Отец ребёнка: Шайдуров Мирон Филиппович

Работа или профессия
Неизвестно
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