Шайдурова Авдотья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1757
Сын: Шайдуров Никифор Миронович
Отец ребёнка: Шайдуров Мирон Филиппович
Боярка, Каракулинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Шайдурова Аксинья Мироновна
Отец ребёнка: Шайдуров Мирон Филиппович
Рождение ребёнка
После 1763
Сын: Шайдуров Григорий Миронович
Отец ребёнка: Шайдуров Мирон Филиппович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Шайдуров Константин Миронович
Отец ребёнка: Шайдуров Мирон Филиппович
Работа или профессия
Неизвестно