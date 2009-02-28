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Вяткин Антон Владимирович
Вяткин Антон Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.2009
Пол
Мужской
Отец
Вяткин Владимир Вдадимирович
Мать
Кобелева Марина Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.2009
Отец:
Вяткин Владимир Вдадимирович
Мать:
Кобелева Марина Александровна
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