Акулов Виталий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулов Виталий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

ЭА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2009
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
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