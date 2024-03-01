Колот (Кобзева) Инесса Эдуардовна
Место рождения
Дата рождения24.01.1992
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1992
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
26.11.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колот Олег Александрович