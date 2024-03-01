Колот (Кобзева) Инесса Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот (Кобзева) Инесса Эдуардовна

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

24.01.1992

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1970 г.р.

Муж

1992 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1992

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Кобзева (Сарычева) Светлана Валерьевна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колот Олег Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.11.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колот Олег Александрович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

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