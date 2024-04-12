Лебедева (Смирнова) Евдокия Ильинична
Место рождения
Дата рождения01.03.1887 ст.
Дата смертиПосле 1910
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1887 ст.
Отец: Смирнов Илья Иванович
Восприемник
01.05.1898 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-42 стр.119-120 ( Рождение №-45м ) Крестный сын - Звонов Николай Васильевич из д.Бол.Горка
Рождение ребёнка
01.08.1906 ст.
Дочь: Клавдия Фёдоровна
Отец ребёнка: Лебедев Фёдор Емельянович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.96-97 (Рождение №-64ж)
Рождение ребёнка
26.09.1907 ст.
Отец ребёнка: Лебедев Фёдор Емельянович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.182-183 (Рождение №-86м)
Рождение ребёнка
30.05.1910 ст.
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Лебедев Фёдор Емельянович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.77-78 (Рождение №-62ж)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1910