Лебедева (Смирнова) Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Смирнова) Евдокия Ильинична

Место рождения

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

01.03.1887 ст.

Дата смерти

После 1910

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1887 ст.

Отец: Смирнов Илья Иванович

Мать: Смирнова Афанасия Никитична

Большая Горка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Восприемник
01.05.1898 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-42 стр.119-120 ( Рождение №-45м ) Крестный сын - Звонов Николай Васильевич из д.Бол.Горка
Рождение ребёнка
01.08.1906 ст.

Дочь: Клавдия Фёдоровна

Отец ребёнка: Лебедев Фёдор Емельянович

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.96-97 (Рождение №-64ж)
Рождение ребёнка
26.09.1907 ст.

Сын: Лебедев Сергей Фёдорович

Отец ребёнка: Лебедев Фёдор Емельянович

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.182-183 (Рождение №-86м)
Рождение ребёнка
30.05.1910 ст.

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Лебедев Фёдор Емельянович

Маракино, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.77-78 (Рождение №-62ж)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Фёдор Емельянович

Смерть
После 1910
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