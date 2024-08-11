Голега Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голега Мария Алексеевна

Место рождения

Звенигородка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: (Голега) Тарас Григорьевич

Отец ребёнка: Голега Григорий Самсонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голега Григорий Самсонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голега Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голега) Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Голега Григорий Самсонович

Рождение ребёнка
22.06.1922

Дочь: Кормишина (Голега) Лидия Григорьевна

Отец ребёнка: Голега Григорий Самсонович

Г. Звенигородка, Черкасская область
Смерть
Неизвестно

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