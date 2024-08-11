Голега Мария Алексеевна
Место рожденияЗвенигородка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: (Голега) Тарас Григорьевич
Отец ребёнка: Голега Григорий Самсонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голега Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Голега) Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Голега Григорий Самсонович
Рождение ребёнка
22.06.1922
Дочь: Кормишина (Голега) Лидия Григорьевна
Отец ребёнка: Голега Григорий Самсонович
Г. Звенигородка, Черкасская область
Смерть
Неизвестно