(Пажитнова) Анна Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Пажитнова) Анна Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Пажитнов Даниил Евфимович

Мать: Пажитнова Мелания

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