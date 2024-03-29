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(Пажитнова) Анна Данииловна
(Пажитнова) Анна Данииловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1823
Пол
Женский
Отец
Пажитнов Даниил Евфимович
1799 г.р.
Мать
Пажитнова Мелания
1804 г.р.
Дети
Не указаны
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец:
Пажитнов Даниил Евфимович
Мать:
Пажитнова Мелания
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