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Киселев Никита Яковлевич

Место рождения

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Киселев Яков Иович (Иевлевич)

Мать: Киселева Агафья Васильевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1892
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
из Воронежской губернии
Рождение ребёнка
20.03.1907

Дочь: Шенцева Мария Никитична

Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.10.1908

Сын: Киселев Марк Никитич

Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна

Рождение ребёнка
03.03.1910

Сын: Киселев Герасим Никитич

Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Киселев Григорий Никитич

Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Киселев Савелий Никитич

Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Анастасия Никитична

Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Киселев Илья Никитич

Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирован в семье Киселева Никиты Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр164-165
Рождение ребёнка
1920

Сын: Киселев Петр Никитович

Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Раскулачивание
1931
Нарымский край
Отправлены на спецпоселение как кулаки (Постановление снк и цик ссср от 1.02.1930)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Пелагея Терентьевна

Смерть
Неизвестно
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