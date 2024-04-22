Киселев Никита Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Место жительства
1892
из Воронежской губернии
Рождение ребёнка
20.03.1907
Дочь: Шенцева Мария Никитична
Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна
Рождение ребёнка
30.10.1908
Сын: Киселев Марк Никитич
Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна
Рождение ребёнка
03.03.1910
Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Анастасия Никитична
Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Киселев Илья Никитич
Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна
Место жительства
1917
зафиксирован в семье Киселева Никиты Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр164-165
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Киселева Пелагея Терентьевна
Раскулачивание
1931
Нарымский край
Отправлены на спецпоселение как кулаки (Постановление снк и цик ссср от 1.02.1930)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно