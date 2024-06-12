Бахтина Ксения Федотовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтин Георгий Афанасьевич
Отец ребёнка: Бахтин Афанасий Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Бахтин Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
1863
Сын: Бахтин Гавриил Афанасьевич
Отец ребёнка: Бахтин Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Бахтин Михаил Афанасьевич
Отец ребёнка: Бахтин Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Бахтин Афанасий Никифорович
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Бахтин Афанасий Никифорович
Смерть
Неизвестно