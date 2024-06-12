Бахтина Ксения Федотовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бахтина Ксения Федотовна

Место рождения

Манылов, Уржумский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Манылов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтин Георгий Афанасьевич

Отец ребёнка: Бахтин Афанасий Никифорович

Манылов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахтин Афанасий Никифорович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Бахтин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Бахтин Афанасий Никифорович

Манылов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1863

Сын: Бахтин Гавриил Афанасьевич

Отец ребёнка: Бахтин Афанасий Никифорович

Манылов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1869

Сын: Бахтин Михаил Афанасьевич

Отец ребёнка: Бахтин Афанасий Никифорович

Манылов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бахтин Семён Афанасьевич

Отец ребёнка: Бахтин Афанасий Никифорович

Манылов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Бахтин Егор Афанасьевич

Отец ребёнка: Бахтин Афанасий Никифорович

Манылов, Уржумский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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