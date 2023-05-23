Глушков Андрей Киприанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глушков Андрей Киприанович

Место рождения

починок Евдокима Полевщикова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1671

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

починок Евдокима Полевщикова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1689

Сын: Глушков Анкидин Андреевич

Мать ребёнка: Глушкова Неонила Абросимовна

Плешковский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
1749
починок Афанасия Плешкова (ныне деревня Спицыны)
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