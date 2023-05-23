Глушков Андрей Киприанович
Место рожденияпочинок Евдокима Полевщикова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Дата рождения1671
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
починок Евдокима Полевщикова Юрьевской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1689
Сын: Глушков Анкидин Андреевич
Мать ребёнка: Глушкова Неонила Абросимовна
Плешковский, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
1749
починок Афанасия Плешкова (ныне деревня Спицыны)