Афанасьев Андрей Станиславович
Место рожденияПечора Республика Коми
Дата рождения28.07.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1980
Отец: Афанасьев Станислав Арсентьевич
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.02.2010
Сын: Афанасьев Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: Енчу Вероника Анатольевна
Бракосочетание
10.02.2022
Рождение ребёнка
17.08.2023
Дочь: Афанасьева Ярослава Андреевна
Мать ребёнка: Афанасьева Лиана Шавкатовна