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Афанасьев Андрей Станиславович

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Место рождения

Печора Республика Коми

Дата рождения

28.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1980

Отец: Афанасьев Станислав Арсентьевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.02.2010

Сын: Афанасьев Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: Енчу Вероника Анатольевна

Бракосочетание
10.02.2022

Жена: Афанасьева Лиана Шавкатовна

Рождение ребёнка
17.08.2023

Дочь: Афанасьева Ярослава Андреевна

Мать ребёнка: Афанасьева Лиана Шавкатовна

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