Евдокимова Ирина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокимова Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Евдокимов Илья Георгий

Отец ребёнка: Евдокимов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Евдокимов) Мария Помладше

Отец ребёнка: Евдокимов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Евдокимова) Анастасия

Отец ребёнка: Евдокимов Николай

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдокимов Николай

д.Крюково, Псковской обл.
Смерть
Неизвестно

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