Евдокимова Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Евдокимов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Евдокимов) Мария Помладше
Отец ребёнка: Евдокимов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Евдокимова) Анастасия
Отец ребёнка: Евдокимов Николай
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евдокимов Николай
д.Крюково, Псковской обл.
Смерть
Неизвестно