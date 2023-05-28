Ефимия Антоновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиПосле 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
05.02.1876
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 05.02.1876 Чермы Василий Константинович отец крестьянин Константин Иванович мать крестьянин Параскева Анисимовна крестьянин Василий Диомидович крестьянская девица Ефимия Антоно... Показать все
Смерть
После 1877