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Ефимия Антоновна

Место рождения

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

После 1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Восприемник
05.02.1876
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 05.02.1876 Чермы Василий Константинович отец крестьянин Константин Иванович мать крестьянин Параскева Анисимовна крестьянин Василий Диомидович крестьянская девица Ефимия Антоно... Показать все
Смерть
После 1877

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