Лопаткин Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения13.02.1892 ст.
Дата смерти09.04.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1892 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.05.1914 ст.
Сменцево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.12.1918
Дочь: (Лопаткина) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Лопаткина (Сорокина) Александра Петровна
Рождение ребёнка
12.06.1924
Дочь: Цыганкова (Лопаткина) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Лопаткина (Сорокина) Александра Петровна
Смерть
09.04.1945
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область