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Лопаткин Василий Павлович

Место рождения

Горки, Сменцевская волость, Мышкинский уезд

Дата рождения

13.02.1892 ст.

Дата смерти

09.04.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1892 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горки, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Бракосочетание
26.05.1914 ст.

Жена: Лопаткина (Сорокина) Александра Петровна

Сменцево, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.12.1918

Дочь: (Лопаткина) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Лопаткина (Сорокина) Александра Петровна

Горки, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1924

Дочь: Цыганкова (Лопаткина) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Лопаткина (Сорокина) Александра Петровна

Горки, Сменцевская волость, Мышкинский уезд
Смерть
09.04.1945
Рыбинск, город Рыбинск, Ярославская область

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