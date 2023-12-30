Подколзин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подколзин Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подколзина Фекла Ивановна

Мать ребёнка: Подколзина Параскева Ульяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подколзина Параскева Ульяновна

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Подколзина Дефрия Ивановна

Мать ребёнка: Подколзина Параскева Ульяновна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Подколзина Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Подколзина Параскева Ульяновна

Смерть
Неизвестно

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