Подколзин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подколзина Фекла Ивановна
Мать ребёнка: Подколзина Параскева Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Подколзина Дефрия Ивановна
Мать ребёнка: Подколзина Параскева Ульяновна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Подколзина Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Подколзина Параскева Ульяновна
Смерть
Неизвестно