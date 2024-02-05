Цыплаков Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыплаков Аким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1643

Сын: Цыплаков Писклаков Никитка=Микита Акимов

Мать ребёнка: не указана

Федоровское, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыплаков Волотка=ВолодимЕр Акимов

Мать ребёнка: не указана

Федоровское, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыплаков Викула=Микула=Николай Акимов

Мать ребёнка: не указана

Федоровское, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыплаков Гришка=ГригорЕй Акимов

Мать ребёнка: не указана

Федоровское, Захаровский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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