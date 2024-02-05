Цыплаков Аким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1643
Сын: Цыплаков Писклаков Никитка=Микита Акимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыплаков Волотка=ВолодимЕр Акимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыплаков Викула=Микула=Николай Акимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыплаков Гришка=ГригорЕй Акимов
Смерть
Неизвестно