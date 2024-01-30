Наталья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яков
Рождение ребёнка
01.04.1880
Дочь: Сметанина Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Сметанин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
24.01.1882
Отец ребёнка: Сметанин Сергей Васильевич
Дудкино, Судиславский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сметанин Сергей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно