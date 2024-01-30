Наталья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаталья Яковлевна

Наталья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1880

Дочь: Сметанина Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Сметанин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
24.01.1882

Сын: Сметанин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сметанин Сергей Васильевич

Дудкино, Судиславский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сметанин Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Сметанин Сергей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанин Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close