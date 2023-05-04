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Валиуллин Рашит Шарифович

Место рождения

Нурлат Октябрьский район, дер. Средние Челны Татарстан

Дата рождения

10.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1964

Отец: Валиуллин Шарифулла Валиахметович

Мать: Абдулганиева Асия Хаматгалиевна

Бракосочетание
20.06.1986

Жена: Валиуллина (Фатхуллина) Рахима Рашитовна

Рождение ребёнка
29.08.1987

Дочь: Валиуллина Эльвира Рашитовна

Мать ребёнка: Валиуллина (Фатхуллина) Рахима Рашитовна

Рождение ребёнка
02.02.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валиуллина (Фатхуллина) Рахима Рашитовна

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