Власов Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власов Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.?

Пол

Мужской

Отец

1960 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.?

Отец: Власов Григорий Михайлович

Мать: не указана

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